"ھيفولوشن" تنظم قمة خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي في الرياض

وتُعد قمة "خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي: تمكين حياة أطول بصحة أفضل في منطقة الخليج" الحدثَ الأول من نوعه، الذي يُعقد بھذا الحجم والنطاق في منطقة الخليج حول الشيخوخة مع كبار المختصين، لمناقشة الوضع الصحي في المنطقة والبحث في الفرص المرتبطة بإطالة العمر الصحي وتحديد الاستراتيجيات للاستفادة من عائد إطالة العمر، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق لإطالة العمر الصحي على مستوى العالم والمنطقة.