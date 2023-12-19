أكثر من 1000 مركبة ومعدة تصل إلى ينبع للمشاركة في داكار السعودية 2024

ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري على أن تبدأ مرحلة الفحص الفني للمركبات المشاركة يومي 3و4 يناير المقبل في مخيم الانطلاق في العلا، على أن يقام حفل الافتتاح يوم 4 يناير، فيما ستقام المرحلة التمهيدية يوم 5 يناير، قبل انطلاق المرحلة الأولى يوم 6 يناير المقبل.