الخليل: حرق المصاحف تجنٍّ على الإسلام والحرية ولهذا السبب يخالف العالم الوجود الإسلامي

وزاد "الخليل": أن هذا الوجود الإسلامي الذي أصبح ظاهرًا ومرئيًّا في كافة دول العالم في الجامعات والكونجرس في أمريكا والدول الأوروبية، ودخول عدد من المسلمين كبرلمانيين وأكاديميين وأطباء وفي أماكن الاقتصاد والسياسة، وغيرها، مما هو يعتبر ‏جديدًا على بعض الشعوب وبعض الدول، أصبح هناك خوف من الإسلام، أو ما يسمى بالإسلام فوبيا.