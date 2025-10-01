المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 2.8 مليون اتصال عبر 911 في سبتمبر 2025

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (840.101) مكالمة، وفي منطقة المدينة المنورة (229.724) مكالمة، وفي منطقة الرياض (1.191.454) مكالمة، وفي المنطقة الشرقية (543.811) مكالمة، ليصل الإجمالي إلى (2.805.090) مكالمة في المناطق الأربع.