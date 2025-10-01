محليات

المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 2.8 مليون اتصال عبر 911 في سبتمبر 2025

المركز الوطني للعمليات الأمنية
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية (2.805.090) اتصالًا خلال شهر سبتمبر من عام 2025، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (840.101) مكالمة، وفي منطقة المدينة المنورة (229.724) مكالمة، وفي منطقة الرياض (1.191.454) مكالمة، وفي المنطقة الشرقية (543.811) مكالمة، ليصل الإجمالي إلى (2.805.090) مكالمة في المناطق الأربع.

