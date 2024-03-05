"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير خارجية طاجيكستان على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرَ خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.