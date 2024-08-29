"الشهري": رحلات الحافلات المدرسية تحيط بها بعض مكامن الخطورة

وبين "الشهري" أن رحلات الحافلات المدرسية تحيط بها بعض مكامن الخطورة، فلا تنحصر في مخاطر الاحتجاز والنسيان، بل إنها تتجلى في قصور جودة القيادة والتزامها بآداب وأنظمة السلامة المرورية للحافلة إضافة إلى ضعف أو انعدام عملية ضبط سلوك الطلاب داخل الحافلة، ومخاطر عملية الصعود والنزول في رحلتي الذهاب والإياب، إضافة إلى مخاطر ضعف الالتزام المجتمعي بأنظمة السلامة المرورية المتعلقة بالحافلات المدرسية.