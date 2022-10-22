استشاري يحذر من فرك العين المبالغ فيه لأضراره على القرنية مباشرة
حذر استشاري عمليات تصحيح النظر وأستاذ مشارك بكلية الطب الدكتور سعد العنزي، من فرك العين المبالغ فيه لأضراره على القرنية مباشرة، مما قد يسبب لها خدوشًا وجروحًا تؤدي إلى الشعور بالآلام أو الإصابة بالتهابات جرثومية أو غباش وضبابية في الرؤية، مشيراً إلى أن الحك البسيط للعين بشكل لا إرادي لا بأس به.
وقال الدكتور العنزي خلال حديثه في برنامج "من السعودية"، إن مضاعفات خطيرة قد تحدث بسبب فرك العين خصوصًا للفئة العمرية من 10-20 عامًا ممن يعانون من الحكة المستمرة أو الموسمية، مشيرًا إلى أنه مع كثرة الفرك قد تتأثر القرنية ويصبح لديهم قرنية مخروطية، وبالتالي يتأثر الإبصار لديهم وقد ينخفض تدريجيًا.
وأضاف العنزي: "الحك والفرك المفرط بسبب حساسية في العين أو دخول شيء معين فيها قد تسبب مشاكل لا سيما في صغار السن".
وأردف: "مثلاً دخول حبة رمل في العين أثناء الغبار وفركها بقوة فكأنك تقوم بحكها على القرنية مما قد يسبب خدوشاً فيها".
ولفت إلى أن فرك العين بسبب الحساسية لا يساعد في تخفيفها، وإنما قد يهيّجها من خلال زيادة إفراز المادة التي سببت هذه الحكة، داعيًا إلى تجنب الأشياء المسببة للحساسية وحكة العين، وعدم الخروج في وجود الغبار أو لبس نظارات شمسية، أو ما يقي العيون في حال الاضطرار للخروج، ووضع المكياج بعيدًا عن العين للنساء.
وأوضح الدكتور العنزي، أن مرطب العين ممتاز، وينصح باستخدامه حتى بدون شكوى للعين حتى لو 4 مرات باليوم.
وأشار إلى أنه في حال الشعور بحكة العين دون سبب واضح، فإنه ينصح باستخدام الكمادات الباردة واستخدام قطرات العين التي تخلو من المواد الحافظة.