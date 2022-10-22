‏استشاري يحذر من فرك العين المبالغ فيه لأضراره على القرنية مباشرة

ولفت إلى أن فرك العين بسبب الحساسية لا يساعد في تخفيفها، وإنما قد يهيّجها من خلال زيادة إفراز المادة التي سببت هذه الحكة، داعيًا إلى تجنب الأشياء المسببة للحساسية وحكة العين، وعدم الخروج في وجود الغبار أو لبس نظارات شمسية، أو ما يقي العيون في حال الاضطرار للخروج، ووضع المكياج بعيدًا عن العين للنساء.