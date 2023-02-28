"الزامل": نستهدف إنشاء 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء

وأفاد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف زيادة أعداد المصانع في المملكة بحلول عام 2035 إلى 36 ألف مصنع من بينها: ثلاثة مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية، وأربعة مصانع لتجميع مكونات الطائرات، وثمانية مصانع لتشكيل المعادن، كما تستهدف طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.