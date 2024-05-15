"أمير الباحة" يرعى حفل تخريج 3483 خريجًا وخريجة بالدفعة 18 لطلاب وطالبات الجامعة

ولدى وصوله مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، كلمة رفع فيها باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، وطلابها وطالباتها؛ موفور الشكر، وعظيم التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على العناية الدائمة، والدعم السخي، والاهتمام المستمر الذي يلقاه التعليم؛ لتحقيق رسالته وأهدافه وغاياته، وعلى ما تنعم به الجامعة من دعم ورعاية واهتمام وتوجيه؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها لخدمة ما يشهده وطننا الغالي من تنمية مشهودة وتقدم مستمر وازدهار مطرد، حتى غدا هذا الوطن عنوانًا مقروءًا بتقدمه وتطوره بما يملكه من قيادة حكيمة، ومقومات قارة، ومرتكزات ثابتة، وتطلعات واعدة، ومستهدفات طموحة، معربًا عن شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته الكريم للحفل.