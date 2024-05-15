"أمير الباحة" يرعى حفل تخريج 3483 خريجًا وخريجة بالدفعة 18 لطلاب وطالبات الجامعة

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ18 من طلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، البالغ عددهم 3483 خريجًا وخريجة، بمسرح مراوة.
ولدى وصوله مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، كلمة رفع فيها باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، وطلابها وطالباتها؛ موفور الشكر، وعظيم التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على العناية الدائمة، والدعم السخي، والاهتمام المستمر الذي يلقاه التعليم؛ لتحقيق رسالته وأهدافه وغاياته، وعلى ما تنعم به الجامعة من دعم ورعاية واهتمام وتوجيه؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها لخدمة ما يشهده وطننا الغالي من تنمية مشهودة وتقدم مستمر وازدهار مطرد، حتى غدا هذا الوطن عنوانًا مقروءًا بتقدمه وتطوره بما يملكه من قيادة حكيمة، ومقومات قارة، ومرتكزات ثابتة، وتطلعات واعدة، ومستهدفات طموحة، معربًا عن شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته الكريم للحفل.
وقال الحسين: "سبعون ألف خريج وخريجة، هم مجموع ما زفتهم الجامعة منذ نشأتها، وفي هذا اليوم المبارك ها نحن -بحمد الله- نجني بعض ثمار جامعتنا بدفعة جديدة من أبنائنا وبناتنا، ونحصد بمعية أمير المنطقة غرس سنوات مليئة بالجد والاجتهاد والمثابرة والعمل المتواصل لتخريج الدفعة الثامنة عشرة.
وأضاف رئيس الجامعة: "لا شك أن هذا الاحتفاء بهذه الكوكبة المتميزة مدعاة لمزيد العطاءات المستمرة والجهود المكثفة، بعد أن تمكن أبناؤنا وبناتنا الخريجون والخريجات من أدواتهم المعرفية والعلمية؛ لينطلقوا بكل عز وفخر -مع من سبقهم- إلى باحات الوطن بالجد والاجتهاد، ويواصلوا أداء واجباتهم تجاه دينهم، ثم قيادتهم، ومجتمعهم، ولينغمسوا في العمل المثمر نحو مواصلة رحلة ما نشهده في وطننا من تنمية وازدهار وتقدم".
عقب ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور على القرني نتائج الخريجين، وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًّا عن نتائج الخريجين في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والإدارية والتربوية؛ منهم (44) من حملة الماجستير، و(3368) لحملة البكالوريوس، و(71) لحملة الدبلوم المتوسط، يضاف إليهم (40) خريجًا وخريجة لطلبة المنح من (10) دول عربية وإسلامية وصديقة، ثم أدى خريجو كلية الطب قَسَم الكلية الذي ألقاه عليهم عميد الكلية الدكتور أحمد بن حسن الغامدي.
بعد ذلك ألقيت كلمات الخريجين الذين عبّروا فيها عن سعادتهم بتخرجهم، معربين عن شكرهم لأمير منطقة الباحة على رعايته للحفل ومشاركته فرحتهم بتخرجهم، بعد أن أمضوا مراحل الدراسة الجامعية في جد ومثابرة، متطلعين لخدمة الوطن كلٌّ في مجال تخصصه.
إثر ذلك شهد أمير المنطقة والحضور أوبريت بعنوان "فرحة وطن"، وفي ختام الحفل سَلّم أمير منطقة الباحة دروعًا تذكارية لشركاء النجاح للحفل؛ فيما تزينت سماء الحفل بالألعاب النارية.
وأعرب الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي، عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته الخريجين فرحتهم؛ مهنئًا الخريجين والخريجات، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة وخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.
وقال: "يطيب لي في هذه المناسبة أن أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهما واهتمامهما بالتعليم في مختلف القطاعات".
حضر الحفل عددٌ من المسؤولين في المنطقة وأولياء أمور الطلاب والطالبات الخريجين.