"التعاون الخليجي" ينوه بجهود المملكة في قيادتها للمبادرات الخضراء بالمنطقة

اختتمت اليوم في جدة أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لرؤساء مرافق الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت على مدى يومين برئاسة المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، بحضور رؤساء مرافق الأرصاد الجوية في الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة ممثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالمنطقة العربية.
واطلعت اللجنة الدائمة على العرض المرئي المقدم من المركز الوطني للأرصاد بالمملكة والمتضمن الجهود الكبيرة المبذولة لمتابعة تنفيذ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة، فيما نوهت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرات وأكدت أهميتها ودعم تلك الجهود التي تقودها المملكة لإنجاحها وتحقيق نتائجها المرجوة.
وناقش الاجتماع الموضوعات المشتركة في إطار العمل الخليجي، ومنها متابعة الخطة الاستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، كما بحث الاجتماع المستجدات الخاصة بالقانون الموحد للأرصاد الجوية والتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما تناول الاجتماع المشروعات المطروحة ومنها مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية.
كما بحث الاجتماع أيضًا العواصف الغبارية وتأثيراتها على دول المجلس، ومعايير جودة الهواء، ونتائج ورشة العمل الخاصة بمعايير جودة الهواء لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية، التي استضافتها هيئة البيئة في سلطنة عمان مطلع العام الجاري، كما اطلعت اللجنة الدائمة على خطة العمل لتحديث المعايير والمقاييس الخاصة بالغبار في الهواء.
ونوقش في الاجتماع المقترح المقدم من الهيئة العامة للبيئة في عمان بشأن، استعداد مراكز الأرصاد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال بيانات الجيل الثالث من الأقمار الصناعية التي تغطي المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون دعمهم ومساندتهم الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لقمة التغير المناخي COP28 في إمارة أبو ظبي في عام 2023م، ومشاركتها في جناح مجلس التعاون في المعرض المصاحب للقمة.