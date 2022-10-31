"التعاون الخليجي" ينوه بجهود المملكة في قيادتها للمبادرات الخضراء بالمنطقة

كما بحث الاجتماع أيضًا العواصف الغبارية وتأثيراتها على دول المجلس، ومعايير جودة الهواء، ونتائج ورشة العمل الخاصة بمعايير جودة الهواء لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية، التي استضافتها هيئة البيئة في سلطنة عمان مطلع العام الجاري، كما اطلعت اللجنة الدائمة على خطة العمل لتحديث المعايير والمقاييس الخاصة بالغبار في الهواء.