"الصرع ليس إعاقة".. رسالة إنسانية تدعمها حملة جمعية الرعاية الصحية بتبوك

ووفقًا للحملة فإنه من الممكن أن تؤثر نوبات الصرع على أي عملية ينسقها الدماغ، وقد تشمل مؤشرات نوبة الصرع وأعراضها التشوش المؤقت، التحديق في الفراغ، تيبّس العضلات، كما تشمل انتفاضات بالذراعين والساقين لا يمكن السيطرة عليها، فقدان الوعي أو الإدراك، أعراض نفسية مثل الخوف أو التوتر أو وهم سبق الرؤية.