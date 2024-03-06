في المدرسة نجرب ونخطئ ونتعلّم.. "الضبعان": المعلم الذي يفشي أسرار طلبته وينشر أخطاءهم "ضعيف"

وفي مقاله "إفشاء أسرار الطلبة" بصحيفة "اليوم"؛ يقول "الضبعان": "من المشاهدات الموجودة، وتصدر مع شديد الأسف من بعض منسوبي ومنسوبات مؤسساتنا التعليمية، سواء مدارس التعليم العام أو الجامعات، وهي غير مناسبة في أصلها، وغير مناسبة لأنها تصدر من شخصيات لها وزنها، علمًا وأثرًا؛ ما يقوم به بعض المربين والمربيات من إفشاء أسرار طلبتهم لكل من يرونه، وقد يتسبب هذا الفعل لهؤلاء الطلبة في إيذاء طويل المدى.. بعض المربين والمربيات تغلبه شهوة الكلام، فلا يكاد يتوقّف عن الحديث مع زملائه أو في مجالسه، عن أخطاء طلابه وطالباته في قاعة الدرس، أو إجاباتهم في الاختبار، في كل مكان يحلّ فيه، وكأنّ من يتحدث عنه عدوّ من أعدائه يتشفّى بخطأ صدر منه، وليس طالبًا من طلبته له عليه حقوق، كما هو له عليه واجبات لا يتوقّف عن المطالبة بها.. والبعض يقع فيما هو أسوأ عندما ينشر هذه المواقف في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن يبدأ بعبارة: "واحد من طلابي" أو "طالبة من طالباتي"، وقد يصوّر الطالب أو ورقة الاختبار ليزيد التهريج وما يظنّه أكثر إثارة للضحك وزيادة للمتابعات، ومن لم يصوّر فوصفه للحالة يجعل زملاء الطالب يعرفون زميلهم، وقد يستغلّونها ضده".