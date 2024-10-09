بعدما زادت عن الحد المعقول.. "الأحيدب": يا خبراء التقنية أنقذونا من اتصالات ورسائل الدعاية المزعجة

ويرد "الأحيدب" على من يقترح إغلاق صوت الجوال بالقول: "يقول البعض: اقفل صوت جوالك عند النوم أو الانشغال. لكنني منذ تخصصت في علاج سموم الثعابين والعقارب وانتقلت لوزارة الحرس الوطني صيدلانيًا، وأسست مركز الأمصال الذي ينتج الأمصال الفعالة لإنقاذ حياة الملدوغين، قررت أن أكون متاحًا 24/7. وبالتالي، لا أستطيع إغلاق هاتفي. وعندما زاد إزعاج الدعايات وتحول من رسائل إلى مكالمات، كتبت مقالًا في هذه الجريدة بعنوان 'فكيني من شرك يا لطيفة'، أشكو فيه من إزعاج عروض الدقائق المجانية".