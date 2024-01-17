تأهل "1600" طالب وطالبة من "تعليم الرياض" للمرحلة الأولى من "أذكى"

وهنأ المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلاب والطالبات ومدارسهم وأسرهم على هذا التأهل، متمنّيًا لهم التوفيقَ في المراحل المقبلة، والاستفادة من أهداف ومنافسات الأولمبياد.