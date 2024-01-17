تأهل "1600" طالب وطالبة من "تعليم الرياض" للمرحلة الأولى من "أذكى"
تأهّل "1643" طالبًا وطالبة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لاختبار المرحلة الأولى في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".
وهنأ المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلاب والطالبات ومدارسهم وأسرهم على هذا التأهل، متمنّيًا لهم التوفيقَ في المراحل المقبلة، والاستفادة من أهداف ومنافسات الأولمبياد.
وقال متحدث الإدارة العامة لتعليم المنطقة عبد السلام الثميري: إن طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يشاركون زملاءَهم على مستوى المملكة في الأولمبياد الذي تنظّمه "سدايا"، بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة".
وأضاف: أن ذلك لصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتركّز حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحلّ المشكلات، وتعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأكّد "الثميري" أن الإدارة، وبمتابعة مباشرة من المدير العام، وضعت خطة إعلامية لتحفيز الطلبة على المشاركة في هذه المنافسات.
وتمرّ الأولمبياد بثلاث مراحل؛ وهي: الاختبار التأهيلي والمرحلة الأولى "عن بُعد"، والمرحلة الثانية "حضوري".
وتهدف الأولمبياد إلى نشر ثقافة البرمجة التنافسية واكتشاف المواهب في التفكير الحسابي؛ لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية.