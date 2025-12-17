البكر لـ"سبق": مؤتمر أبشر 2025 استثنائي.. والبلاغات الأمنية تُسجّل خلال ثانيتين
أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الإبلاغ عن الحوادث والجرائم عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة بات يتم خلال أقل من ثانيتين، ما يمثل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وكفاءة العمل الأمني.
وأوضح البكر في تصريح خاص لـ"سبق"، على هامش مؤتمر أبشر 2025 الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في الرياض، أن هذا التطور التقني يُعد ثمرة لتكامل الجهات الحكومية واستثمارها في الحلول الرقمية المبتكرة، مؤكدًا أن ما تحقق من تطور في الخدمات الأمنية والرقمية سهل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وساهم في تحسين تجربتهم اليومية.
وقال: "اليوم، التقنية تلعب دورًا محوريًا في جودة الحياة، فقد أصبحت الخدمات تُنجز بضغطة زر بعد أن كانت تتطلب وقتًا وجهدًا وطوابير انتظار".
ووصف البكر النسخة الحالية من مؤتمر أبشر بأنها "استثنائية" من حيث الكم والكيف، مشيرًا إلى كثافة المشاركة وتنوع الأفكار، وهو ما يعكس نضج التجربة الرقمية السعودية، ويوفر بيئة خصبة للابتكار تنعكس على مختلف القطاعات.
وشدد على أن الشباب السعودي يقود هذا التحول، قائلاً: "الكثير من المبادرات والحلول التي نراها اليوم مصدرها عقول شباب الوطن، والمشهد الرقمي المميز الذي تعيشه المملكة كُتب بأيديهم".
وخلال جولة "سبق" في المعرض المصاحب للمؤتمر، كشفت عالية الشهراني من فريق "تياسير"، عن مشروع ابتكاري يطور خدمات منصة "أبشر" عبر خدمة ذكية تفهم اللهجات المحلية وتحولها إلى لهجة بيضاء مفهومة صوتيًا ونصيًا، ما يعزز الشمولية وسهولة الوصول للخدمات الرقمية، خاصة لكبار السن وفاقدي البصر.
وأوضح عضو الفريق عبدالرحمن ربيع أن الخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلمات وتجميعها وتبسيطها، وتعمل بنسختين: إحداهما متصلة بالإنترنت، وأخرى دون اتصال مزودة بقاعدة بيانات شاملة، وتتميز بالقدرة على فهم الكلمات حتى في حال ضعف الاتصال، إضافة إلى مزايا الفلترة وحفظ السجلات ودعم التفاعل الصوتي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، قد افتتح مؤتمر "أبشر 2025" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين في القطاع التقني.
وشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الخدمات الرقمية الجديدة، من أبرزها "مساعد أبشر"، و"ميدان الشامل"، و"المحادثات الأمنية"، إضافة إلى "قاعدة البلاغات المركزية"، التي تُعد مرجعًا وطنيًا موحدًا لتحليل بلاغات 911 باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.
ويستمر المؤتمر حتى 19 ديسمبر الجاري، متضمنًا أكثر من 60 جلسة رئيسة، و80 ورشة عمل، و10 مناطق تفاعلية، في تأكيد جديد على الدور الريادي لوزارة الداخلية في دعم التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.