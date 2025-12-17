البكر لـ"سبق": مؤتمر أبشر 2025 استثنائي.. والبلاغات الأمنية تُسجّل خلال ثانيتين

وأوضح البكر في تصريح خاص لـ"سبق"، على هامش مؤتمر أبشر 2025 الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في الرياض، أن هذا التطور التقني يُعد ثمرة لتكامل الجهات الحكومية واستثمارها في الحلول الرقمية المبتكرة، مؤكدًا أن ما تحقق من تطور في الخدمات الأمنية والرقمية سهل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وساهم في تحسين تجربتهم اليومية.