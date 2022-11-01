"الأمن السيبراني" يحتفي بحصول أحد موظفيه على جائزتين مميزتين في CySec 2022

احتفى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحصول أحد منسوبيه الموظف محمد علي الغامدي المشارك في مؤتمر القمة السعودية CySec 2022، على جائزتين مميزتين في المؤتمر.
واشتملت المنافسة على مشاركات متعددة من منسوبي قطاع الأمن السيبراني؛ وهو مؤتمر يُقام سنويًّا في 4 دول مختلفة في العالم وهي: جنوب إفريقيا، الإمارات، السعودية، وقطر.. وتم عقده لهذا العام 2022 في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام.
ويُعتبر المؤتمر من أبرز المؤتمرات للأمن السيبراني في مجال الغاز والطاقة في العالم، وحضره عدة تنفيذيين من شركات مختلفة.
وتَمكن محمد الغامدي بجدارته، من الحصول على جائزتين في مسابقة المؤتمر؛ حيث كانت الجائزة الأولى بعنوان أفضل قائد شاب للأمن السيبراني (دون سن 30)، بالإضافة لجائزة أفضل باحث للأمن السيبراني لعام 2022، وكانت الجوائز نظير الجهود المقدمة من الغامدي؛ لبحثه وتمكنه من قطاع الأمن السيبراني.
ويؤكد التكريم تميّز منسوبي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وحرص الاتحاد على تنمية قدرات الشباب السعودي في مجال الأمن السيبراني وتحفيزهم على المبادرة في المشاركات، وتقديم كل ما يمكن أن يدعم المجال مساهمةً للتطور وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ يسعى من خلال برامجه ومبادراته إلى إيجاد مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول عام 2030، عن طريق بناء وتمكين قدرات الجيل القادم في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.