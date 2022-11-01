"الأمن السيبراني" يحتفي بحصول أحد موظفيه على جائزتين مميزتين في CySec 2022

واشتملت المنافسة على مشاركات متعددة من منسوبي قطاع الأمن السيبراني؛ وهو مؤتمر يُقام سنويًّا في 4 دول مختلفة في العالم وهي: جنوب إفريقيا، الإمارات، السعودية، وقطر.. وتم عقده لهذا العام 2022 في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام.