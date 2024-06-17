الأرصاد ينبه 5 مناطق.. أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وأتربة مثارة ورياح

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من التنبيهات شملت 5 مناطق بالمملكة حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية؛ ففي منطقة المدينة المنورة نبّه الأرصاد لحالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول وصواعق رعدية على محافظات: (المهد، والحناكية، وخيبر)، بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.