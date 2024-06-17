الأرصاد ينبه 5 مناطق.. أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وأتربة مثارة ورياح

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من التنبيهات شملت 5 مناطق بالمملكة حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية؛ ففي منطقة المدينة المنورة نبّه الأرصاد لحالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول وصواعق رعدية على محافظات: (المهد، والحناكية، وخيبر)، بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.
وفي مكة المكرمة نبّه المركز لحالة أمطار خفيفة في نفس الفترة بمحافظات الكامل ورهاط ومدركة؛ فيما تبدأ حالة أتربة مثارة وتدنٍّ بمستوى الرؤية في الشعيبة والقنفذة والليث من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.
ونبّه المركز منطقة جازان لحالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية من الواحدة ظهرًا للتاسعة مساء في: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد).
وتتأثر منطقة عسير برياح شديدة السرعة وتدنٍّ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج بالبرك والقحمة من التاسعة صباحًا للسابعة مساء.
ونبه المركز منطقة الرياض لحالة رياح شديدة وأتربة مثارة بالدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات، مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم بين التاسعة صباحًا والخامسة عصرًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة حالة مشابهة من رياح شديدة وتدنٍّ للرؤية بالخرمة والمويه وتربة ورنية.
وفي عسير وجازان جاء إنذار الأرصاد باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وتساقط البرد والسيول، وصواعق رعدية بالحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان، بين الواحدة ظهرًا والتاسعة مساء.