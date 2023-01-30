صناعات الغانم تفتتح فرعين جديدين لـ إكسايت في المملكة

اتساقًا مع سياستها المبنية على تقديم خدمات مميزة تتمحور حول تجربة العميل، وسعيًا منها لأن تكون أقرب لعملائها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، افتتحت صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم)، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، فرعين جديدين في المملكة للعلامة التجارية الرائدة في قطاع الإلكترونيات إكسايت، وذلك في كل من الدمام وجدة. مع افتتاح هذين الفرعين، يصبح مجموع سلسلة محلات إكسايت في المملكة 11 فرعًا. هذا وتعتزم الشركة افتتاح المزيد من الفروع في المستقبل، بالإضافة إلى عدد آخر من العلامات التجارية التي تديرها شركة صناعات الغانم.