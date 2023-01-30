صناعات الغانم تفتتح فرعين جديدين لـ إكسايت في المملكة

اتساقًا مع سياستها المبنية على تقديم خدمات مميزة تتمحور حول تجربة العميل، وسعيًا منها لأن تكون أقرب لعملائها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، افتتحت صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم)، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، فرعين جديدين في المملكة للعلامة التجارية الرائدة في قطاع الإلكترونيات إكسايت، وذلك في كل من الدمام وجدة. مع افتتاح هذين الفرعين، يصبح مجموع سلسلة محلات إكسايت في المملكة 11 فرعًا. هذا وتعتزم الشركة افتتاح المزيد من الفروع في المستقبل، بالإضافة إلى عدد آخر من العلامات التجارية التي تديرها شركة صناعات الغانم.
تأتي هذه الافتتاحات في المنطقة الشرقية ضمن خطة توسعية شاملة لشركة صناعات الغانم في المملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية العالمية التي تمثلها الشركة، والتي تعكس عددًا من القيم الأساسية التي تمثلها رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتمكين أبناء الوطن من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر.
والتزامًا منها بوضع تجربة العميل في محور أعمالها، تستمر Xcite في سعيها لتوفير خدمة عملاء فائقة التميز، من حيث تلبية احتياجاتهم بطريقة ميسرة بوجود فريق عمل مؤهل وخدمات مساندة عديدة تشمل الأقساط الميسرة والكفالة الإضافية X-Care وخدمات التوصيل والتركيب والتسوق براحة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني www.xcite.com.sa، كما تتيح لهم الشركة الاستفادة من خدمة الدفع أونلاين والاستلام من المعرض عن طريق خدمة Click-and-Collect. هذا بالإضافة إلى خدمة الطلب عن طريق الموقع والاستفادة من خدمة التوصيل بأسلوب حديث ومصمم بأحدث المعايير.
يقع فرعي إكسايت للإلكترونيات الجديدين في الدمام، مول النخيل، وفي جدة، مول الياسمين، وهي مواقع مميزة تستقطب العديد من الزوار بشكل يومي. ويتبع الفرعين نمط تصميم محلات إكسايت للخدمة السريعة، مع خطط لافتتاح فروع كبرى في المستقبل. وقد حضر افتتاح الفرعين الجديدين بحضور عدد من ممثلي غرفة التجارة، وعدد من الإدارة العليا في شركة صناعات الغانم، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
تحرص معارض إكسايت على توفير تجربة رائعة لكافة شرائح العملاء بمختلف اهتماماتهم، حيث تم تصميم المعارض لتكون معارض تفاعلية لمجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها والأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة إلى جانب العديد من العلامات التجارية العالمية التي تقدم أفضل الحلول الإلكترونية المنزلية. بالإضافة إلى تقديم أحدث التقنيات، من الأجهزة المنزلية وأجهزة العناية الشخصية إلى محطات الترفيه التي تدعمها أفضل شركات التكنولوجيا العالمية، تحرص إكسايت على أن توفر تشكيلة واسعة من منتجاتها في محطات تشغيل تفاعلية، ليتمكن العملاء من تجربة استخدام المنتجات والافعال معها قبل شرائها.
يجدر بالذكر أن البيئة الداخلية لجميع فروع إكسايت صممت بعناية لجذب العملاء من خلال محطات عرض واضحة لمختلف فئات الأجهزة، مع وجود مستشاري تسوق مطلعين على كافة مواصفات ومزايا الأجهزة ليقدموا المشورة ويجيبوا على أي تساؤلات. هذا وتتيح الشركة للعملاء عددًا من خيارات الشراء عن طريق خيارات ائتمان متعددة والعديد من خيارات التأمين والكفالة.
تتبنى صناعات الغانم فلسفة تتمحور حول العميل، وذلك في جميع القطاعات التي تعمل من خلالها، مما يعزز من مكانة الشركة في مختلف القطاعات والأقاليم التي تعمل من خلالها. هذا وتمثل شركة صناعات الغانم، بالإضافة إلى إكسايت، حق الامتياز لسلسلة مقاهي كوستا كوفي المشهورة والمفضلة في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعًا في مختلف مناطق وأقاليم المملكة العربية السعودية منذ أن أصحبت سلسلة المقاهي تحت إدارة صناعات الغانم.