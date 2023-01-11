المملكة تعرب عن أسفها لقرار منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم

وكشف "السحيباني" عبر كلمته عن أهم القرارات بشأن الوضع في أفغانستان؛ ومنها قرار دعم الصندوق الائتماني لأفغانستان الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية وبالتنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ حيث قدمت المملكة تبرعًا سخيًّا للصندوق بأكثر من ١١٠ ملايين ريال سعودي، إلى جانب ما قدمته من دعم لمهمة المبعوث الخاص لأفغانستان، ولمكتب المنظمة في كابل عبر الأمانة العامة؛ تحقيقًا لقرارات المجلس الوزاري في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في باكستان في شهر مارس الماضي، كما أوضح أن المملكة قد نفذت في وقتٍ سابق العديد من المشاريع الإغاثية بأفغانستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بمبلغ يربو على ٢٦٠ مليون دولار أمريكي، كما سيرت جسرًا جويًّا وبريًّا إلى أفغانستان، هذا إلى جانب ما قدم من دعم وتبرعات سخية سابقة خلال العقود الماضية.