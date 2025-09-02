السعودية في منتدى بليد: نرحّب باعتراف سلوفينيا بفلسطين ونرفض تهجير الأبرياء وانتهاكات الاحتلال

ومثلت المملكة في المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية، منال رضوان، التي ألقت كلمة خلال جلسة بعنوان "مستقبل السلام في الشرق الأوسط"، رحّبت فيها باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، مجددةً موقف المملكة الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفض التهجير القسري، والتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديداته للمقدسات الإسلامية والمسيحية.