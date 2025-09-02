السعودية في منتدى بليد: نرحّب باعتراف سلوفينيا بفلسطين ونرفض تهجير الأبرياء وانتهاكات الاحتلال

شاركت المملكة العربية السعودية في النسخة الـ20 من منتدى "بليد الإستراتيجي" بجمهورية سلوفينيا، والذي عُقد على مدى يومي 1 و2 سبتمبر 2025، تحت رعاية رئيسة الجمهورية ناتاشا بيرتس موشار، وبحضور قادة ومسؤولين دوليين.
ومثلت المملكة في المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية، منال رضوان، التي ألقت كلمة خلال جلسة بعنوان "مستقبل السلام في الشرق الأوسط"، رحّبت فيها باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، مجددةً موقف المملكة الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفض التهجير القسري، والتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديداته للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأدانت رضوان السياسات العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان وإيران، مؤكدة أن جرائم الإبادة والإفلات من العقاب لا تهدد أمن المنطقة فحسب، بل تهدد استقرار المنظومة الدولية بأكملها.
كما شددت على ضرورة دعم الدول الأوروبية للسلطة الفلسطينية التي تواجه محاولات تقويض، ومنها الاستيلاء على أموالها والسعي لتهميش دورها، مؤكدة دعم المملكة للإصلاحات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتمكين السلطة من إدارة غزة وتوحيدها مع الضفة في إطار دولة فلسطينية كاملة السيادة.
واختتمت رضوان كلمتها بتأكيد التزام المملكة بالعمل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والسلام العادل، مطالبةً باحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتعزيز آليات المساءلة من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للتسوية السلمية، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا.