"إيجار" يطلق خدمة تقبيل العقود دون إلغاء العقد القائم

في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز مرونة التعاملات العقارية، أعلن برنامج "إيجار" رسميًا إطلاق خدمة "تقبيل العقود"، التي تتيح نقل الحقوق والالتزامات من مستأجر إلى آخر دون الحاجة إلى إلغاء العقد القائم أو إصدار عقد جديد.
وأوضحت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أن الخدمة الجديدة تتيح إتمام عملية نقل العلاقة التعاقدية بشكل إلكتروني بالكامل، مع الحفاظ على نفس شروط العقد ومدته المتبقية دون أي تعديل.
وبيّنت "إيجار" أن تنفيذ الخدمة يتم عبر ثلاث خطوات رئيسية:
تقديم طلب تقبيل العقد إلكترونيًا بعد موافقة المؤجر.
مراجعة بيانات المستأجر الجديد وتوثيقها إلكترونيًا.
استمرار العقد القائم بنفس البنود دون الحاجة إلى إصدار عقد جديد.
وأكدت المنصة أن خدمة "تقبيل العقود" تأتي ضمن جهود تنظيم القطاع العقاري ورفع كفاءته، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.
ودعت الشبكة المستفيدين الراغبين في معرفة المزيد إلى التواصل عبر مركز الدعم الموحد (199011) أو زيارة موقعها الإلكتروني ejar.sa.