"إيجار" يطلق خدمة تقبيل العقود دون إلغاء العقد القائم

في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز مرونة التعاملات العقارية، أعلن برنامج "إيجار" رسميًا إطلاق خدمة "تقبيل العقود"، التي تتيح نقل الحقوق والالتزامات من مستأجر إلى آخر دون الحاجة إلى إلغاء العقد القائم أو إصدار عقد جديد.