العباسي: مكة تتجدّد.. و"الداود" يترجم الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع

أكدت الكاتبة فاطمة عبدالكريم العباسي في مقالٍ نُشر بصحيفة مكة يوم الثلاثاء الماضي، أن العاصمة المقدسة تشهد تحولًا عمرانيًا كبيرًا بفضل الجهود المتواصلة لأمانة العاصمة المقدسة بقيادة معالي الأمين مساعد بن عبدالعزيز الداود، مشيرة إلى أن ملامح التغيير أصبحت واضحة في مختلف أحياء المدينة، من الجبال التي اكتست بياضًا ناصعًا بعد إزالة العشوائيات، إلى الأحياء التي استعادت رونقها العمراني والبيئي.