"السديس": سياسة "الباب المفتوح" من الإسلام.. وعلماء المملكة محط أنظار العالم

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: رئاسة الشؤون الدينية تنتهج سياسة الباب المفتوح، والتشاور والتحاور مع أصحاب الرأي والخبرة من العلماء، وأئمة ومؤذني ومدرسي ومنسوبي الرئاسة الدينية، وصولًا إلى أفضل الآراء، من أجل تحقيق أفضل النتائج والمخرجات المعيارية، والارتقاء بالخدمات الدينية في الحرمين الشريفين، وإثراء قاصديهما؛ وهي سياسة شرعية، ومن مبادئ الإسلام، قال سبحانه لنبيه محمد ﷺ: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال في وصف المؤمنين: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ [الشورى: ٣٨]، وهي كذلك نهج ولاة الأمر -أيدهم الله- في هذه البلاد المباركة، وتعكس تطلعاتهم. ‏