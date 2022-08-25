خادم الحرمين يوجّه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه سموه بتوجيه المقام الكريم، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.