بالفيديو.. الفائزون بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: الرياض تعيش نهضة ثقافية وإعلامية

أشاد عدد من الفائزين بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 بنجاح السعودية في تنظيم المهرجان في نسخته الـ22، مؤكدين في تصريحات لـ"سبق" أن الرياض تعيش نهضة ثقافية وإعلامية كبيرة للغاية تصل أصداؤها إلى كل الشرق الأوسط.
وتفصيلًا: رصدت "سبق" أمس انطباعات الفائزين بالجوائز على هامش الحفل الختامي للمهرجان الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر "تونس"، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
بداية وصفت عواطف الطشاني، مدير عام قناة "ليبيا الوطنية" التلفزيون الرسمي الليبي، لـ"سبق"، التنظيم للمهرجان ومعرض مستقبل الإعلام؛ بأنه "كان رائعًا جدًّا ويليق ببلد عظيم كالسعودية، ومدينة رائعة مثل الرياض".
وأضافت "الطشاني" الفائزة بجائزة المهرجان في مجال المسلسلات التاريخية: "سعدنا كثيرًا بهذا التكريم للمسلسل الليبي "السرايا"، وهو من إنتاج ليبي"، معتبرة أن تلك الجائزة هي إضافة ومحفزة لهم للتقدم والعطاء أكثر.
ولفتت إلى أن "هذه عودة بعد تأخر وغياب للدراما الليبية دام لأعوام، وإن شاء الله نحافظ على النجاح والاستمرار".
بدورها قالت فائزة جانلي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط لـ"سبق": "يشرفنا أن نشارك في هذا المهرجان، ونحن شاكرون لاتحاد إذاعات الدول العربية "إسبو" ولجنة التحكيم وللمملكة العربية السعودية الدولة المستضيفة لهذا المهرجان"، واصفة تنظيمه بأنه "أكثر من رائع".
وأضافت: "نعتزّ بالجائزتين اللتين حصلنا عليهما، وسنوسع التعاون بيننا ويين نظرائنا العرب كي نستفيد من بعضنا البعض ونتقدّم للأمام سويًّا".
من جانبه أشاد سالم العمري، مدير عام إذاعة الوصال العمانية ومقدم برنامج "المقال الأول" الفائز بالجائزة الثانية عن فئة البرامج الثقافية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 بالرياض؛ بروعة التنظيم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وروعة الأفكار في الرياض لكل المبدعين العرب.
وأشار في تصريح لـ"سبق" إلى أن برنامجه "المقال الأول" "يُعنَى بالأفكار، ويلتقي بشخصيات متعددة من سلطنة عمان ومن العالم العربي، وأنا سعيد بفوزي بهذه الجائزة، وكل التحية لمنظمي المهرجان ولأهلنا في المملكة العربية السعودية".
وأكد أن "الرياض تعيش نهضة ثقافية كبيرة جدًّا، وهي لا تقتصر على أهل السعودية، ولكن تصل إلى كل الشرق الأوسط" مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" الإلكترونية ولكل المبدعين والإعلاميين السعوديين.
وكانت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، الذي عُقد للمرة الأولى خارج بلد المقر "تونس"؛ قد اختتمت أمس بعد أن استمرت أربعة أيام؛ حيث شهد جدول أعماله أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقشت فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة لمشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقلّ، وغيرها من الموضوعات. كما عقد بالتزامن مع المهرجان معرض مستقبل الإعلام.