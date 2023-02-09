"أبانمي" يدشن مبنى أكاديمية هيئة الزكاة: نسعى للارتقاء بكفاءة البرامج

وتقدم الأكاديمية العديد من البرامج والخدمات، من أبرزها برامج التطوير السلوكية، والقيادية، والفنية، وبرامج دعم الشهادات المهنية، والتعلم الإلكتروني، وبرامج تطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى بيوت الخبرة العالمية، والمؤتمرات المتخصصة، ويستفيد من ذلك منسوبي الهيئة والفئات المستهدفة من خارجها على المستويين المحلي والإقليمي.