"أبانمي" يدشن مبنى أكاديمية هيئة الزكاة: نسعى للارتقاء بكفاءة البرامج

دشن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، المبنى الجديد لأكاديمية الهيئة بمدينة الرياض، بحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس شؤون الجمارك، بمملكة البحرين، والدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية.
وأكد محافظ الهيئة أن افتتاح مبنى أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك يأتي سعيًا من الهيئة لتطوير المرافق التدريبية التي تساعد على توفير بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل، ومواكبًا لتنوع مجالات ومهام عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، وفق أفضل الممارسات، وبما ينعكس إيجابًا على المخرجات التدريبية، والارتقاء بكفاءة البرامج المقدمة، وضمان جودتها، وبما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وذكر أن الأكاديمية تُمثل رافدًا مهمًا في عمليات التطوير والتدريب لمنسوبي الهيئة وشركائها من المهتمين والمختصين بمجالات أعمالها.
وأشار أبانمي إلى أن أكاديمية الهيئة تسعى أن تكون رائدة في دعم بناء المعرفة والمهارات اللازمة، وتقديم حلول التعلم والتطوير، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات الهيئة الاستراتيجية.
ويأتي من أبرز مستهدفات أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك، سعيها إلى تقديم أسلوب فريد ومميز لضمان التعلم والتطوير المستمر لموظفي الهيئة، وإعدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة، التي تضمن التطوير المهني المستمر، وتأهيل القادة بالمهارات القيادية، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية، وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
وتقدم الأكاديمية العديد من البرامج والخدمات، من أبرزها برامج التطوير السلوكية، والقيادية، والفنية، وبرامج دعم الشهادات المهنية، والتعلم الإلكتروني، وبرامج تطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى بيوت الخبرة العالمية، والمؤتمرات المتخصصة، ويستفيد من ذلك منسوبي الهيئة والفئات المستهدفة من خارجها على المستويين المحلي والإقليمي.
ويأتي افتتاح أكاديمية الهيئة على هامش انعقاد أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي تُنظمه الهيئة بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من مختلف بلدان العالم، ويضم 15 جلسة حوارية وورقة عمل تناقش جميعها مجالات العمل الزكوي والضريبي والجمركي، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك به أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص.