الوطنية للإسكان "NHC" تُطلق مشروعي جوهرة الرمز وأسس هاوسينق في ضاحية خزام

ضمن إطلاقات شهر أغسطس من عام 2023أطلقت الوطنية للإسكان "NHC" مشروعي جوهرة الرمز وأسس هاوسينق، أحد مشاريع ضاحية خزام التي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في الرياض، لتوفّر من خلالهما 1,293 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في تنمية المعروض العقاري وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية،