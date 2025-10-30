تحالف بقيادة شركة الجميح للطاقة والمياه وشراكة كل من شركة بحور للاستثمار ومجموعة نسما

وقد تم توفير التمويل من خلال تحالف يضم مجموعة من المقرضين المحليين والإقليميين، ويشمل صندوق البنية التحتية الوطني (Infra) من القطاع العام، إلى جانب عدد من الجهات التمويلية الرائدة، وهي مصرف الراجحي، بنك أبوظبي التجاري، البنك السعودي الأول، الصندوق العربي للطاقة، بنك أبوظبي الأول، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وقد تم اعتماد هيكل التمويل بالكامل على التمويل الإسلامي، مما يعكس ثقة الممولين في تحالف شركاء المشروع والأثر الاستراتيجي لهذا المشروع الحيوي.