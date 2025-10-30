تحالف بقيادة شركة الجميح للطاقة والمياه وشراكة كل من شركة بحور للاستثمار ومجموعة نسما

أعلنت شركة الجميح للطاقة والمياه، بالشراكة مع شركة بحور للاستثمار ومجموعة نسما، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع خط أنابيب المياه المستقل الجبيل – بريدة بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 8.5 مليار ريال سعودي، وذلك بعد توقيع اتفاقية نقل المياه بين شركة المشروع شركة ستريم لنقل المياه والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).
ويتوزع هيكل ملكية شركة المشروع بين شركة الجميح للطاقة والمياه بنسبة 45%، وشركة بحور للاستثمار بنسبة 35%، ومجموعة نسما بنسبة 20%. ويمثل هذا الإنجاز خطوة جوهرية في تنفيذ أول مشروع لنقل المياه المحلاة في المملكة يربط بين المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم مع إمكانية الضخ العكسي.
وقد تم توفير التمويل من خلال تحالف يضم مجموعة من المقرضين المحليين والإقليميين، ويشمل صندوق البنية التحتية الوطني (Infra) من القطاع العام، إلى جانب عدد من الجهات التمويلية الرائدة، وهي مصرف الراجحي، بنك أبوظبي التجاري، البنك السعودي الأول، الصندوق العربي للطاقة، بنك أبوظبي الأول، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وقد تم اعتماد هيكل التمويل بالكامل على التمويل الإسلامي، مما يعكس ثقة الممولين في تحالف شركاء المشروع والأثر الاستراتيجي لهذا المشروع الحيوي.
وسيبلغ حجم نقل المياه المحلاة في مشروع الجبيل – بريدة 650,000 متر مكعب يوميًا، مع سعة تخزين تصل إلى 1,634,500 متر مكعب، ويمتد على مسافة 587 كيلومترًا. ويجري تطوير المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ثم النقل (BOOT)، بعقد امتياز مدته 35 عامًا، ومدة تنفيذ 4 سنوات، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2029م.
ويعكس هذا المشروع التزام شركاء التحالف بالمساهمة في تشييد بنية تحتية حيوية تعزز استدامة المياه وتدعم الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030. وعند تشغيله، سيخدم المشروع أكثر من مليوني مستفيد، ويوفر مصدرًا موثوقًا ومستدامًا من المياه المحلاة بنسبة تواجدية تصل إلى 98% من طاقته التشغيلية.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة الأستاذ إبراهيم الجميح، رئيس مجلس المديرين لشركة الجميح للطاقة والمياه، قائلًا: "يمثل تحقيق الإغلاق المالي لهذا المشروع الاستراتيجي تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في دعم استراتيجية المياه الوطنية في المملكة وأهداف رؤية السعودية 2030. ومن خلال هذه الشراكة التي تجمع بين الخبرات المحلية والمعايير العالمية، نسعى لتحقيق أمن مائي طويل الأمد وبنية تحتية مرنة تربط منطقتي الشرقية والقصيم. كما أن أنظمة المشروع المتقدمة للتخزين وتصميمه الفريد سيضمنان توفيرًا مستمرًا للمياه المحلاة، مما يعزز مكانة شركة الجميح للطاقة والمياه كشركة رائدة في تطوير مشاريع المياه والبنية التحتية على مستوى المملكة."
من جانبه، قال المهندس عدنان بوحليقة، الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة الجميح للطاقة والمياه: "يعكس الإغلاق المالي لهذا المشروع قوة التحالف الذي نقوده وثقة شركائنا في رؤيتنا. فمن خلال التعاون الاستراتيجي والابتكار مع شركائنا، نُسهم في تطوير بنية تحتية نوعية لمشاريع المياه في المملكة وبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث يستهدف المشروع تعزيز المحتوى المحلي بنسبة لا تقل عن 45% خلال مرحلة الإنشاء ورفعها خلال مرحلة التشغيل إلى 70%."
وأضاف سعادة الأستاذ مطلق داموك الغويري، رئيس مجلس إدارة شركة بحور للاستثمار: "تعتز شركة بحور للاستثمار بمشاركتها ضمن هذا التحالف مع شركتَي الجميح للطاقة والمياه ومجموعة نسما لتطوير المشروع بالتعاون مع الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)، في مشروع يجسد نجاح نموذج عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام شركتنا بالمساهمة الفاعلة في المشاريع الوطنية والتنموية الكبرى. ويُضاف هذا المشروع إلى حزمة المشاريع التي تعمل شركة بحور على تنفيذها في قطاعي المياه والطاقة بالنموذج نفسه وبالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، باستثمارات كبيرة وتمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتفخر الشركة بما لديها من كوادر مؤهلة وقيادات وطنية تعمل على قيادة وتنفيذ هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورؤية السعودية 2030."
وأعرب فيصل التركي، رئيس مجموعة نسما، قائلًا: "يُبرز هذا الإنجاز ما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الخبرات الوطنية نحو هدف مشترك. وتفخر نسما بمساهمتها في مشروع يدعم رؤية السعودية نحو الاستدامة والمرونة والازدهار طويل الأمد."
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هي الجهة الحكومية المشرفة على طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة العقود طويلة المدى في قطاع المياه، ضمن جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية السعودية 2030.