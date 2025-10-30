"التخصصي" يوظف تقنيات المحاكاة والواقع المعزز لتأهيل جيل جديد من الجراحين

يستعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جناحه بملتقى الصحة العالمي 2025 منظومة تعليمية متقدمة تمكّن الأطباء من خوض تجربة الجراحة قبل دخولهم غرفة العمليات، من خلال أنظمة محاكاة وواقع معزز تُعد من الأحدث من نوعها على مستوى العالم.
ويُتيح نظام المحاكاة للأطباء ممارسة العمليات الجراحية على نماذج تحاكي الواقع بدقة عالية مثل مفصلي الركبة والكتف باستخدام أدوات المنظار الجراحي ذاتها، ليتعامل المتدرب مع مجسّمات وأدوات واقعية يرى نتائجها مباشرة عبر شاشة المحاكاة كما لو كان داخل غرفة العمليات، في تجربة تهدف إلى بناء مهارة اليد الجراحية ورفع مستوى الثقة قبل الممارسة الفعلية على المريض.
كما يستعرض الجناح تجربة الواقع المعزز والافتراضي التي تنقل التدريب إلى مستوى تفاعلي، إذ يعيش المتدرب سيناريوهات مختلفة لعمليات جراحية نادرة أو معقدة لم يسبق له مواجهتها، ويمكنه تنفيذها افتراضيًا بمشاركة زملائه من مواقع مختلفة حول العالم ضمن بيئة رقمية واحدة، وبعد انتهاء التجربة، يُصدر النظام تحليلًا دقيقًا لأداء المتدرب ونسبة إتقانه لكل خطوة، مما يمنحه تغذية راجعة فورية تعزز تطويره المهني.
ويُجسد هذا الاستثمار في تقنيات التعليم الطبي التزام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتأهيل الكفاءات المحلية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز مكانته مركزًا مرجعيًا في التدريب الطبي المتقدم، عبر بيئة تعليمية تدمج بين الممارسة الواقعية والمحاكاة الافتراضية.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ(15) عالميًا ضمن قائمة أفضل (250) مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2025، كما أُدرج ضمن قوائم مجلة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات المتخصصة لعام 2026.