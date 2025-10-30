"التخصصي" يوظف تقنيات المحاكاة والواقع المعزز لتأهيل جيل جديد من الجراحين

كما يستعرض الجناح تجربة الواقع المعزز والافتراضي التي تنقل التدريب إلى مستوى تفاعلي، إذ يعيش المتدرب سيناريوهات مختلفة لعمليات جراحية نادرة أو معقدة لم يسبق له مواجهتها، ويمكنه تنفيذها افتراضيًا بمشاركة زملائه من مواقع مختلفة حول العالم ضمن بيئة رقمية واحدة، وبعد انتهاء التجربة، يُصدر النظام تحليلًا دقيقًا لأداء المتدرب ونسبة إتقانه لكل خطوة، مما يمنحه تغذية راجعة فورية تعزز تطويره المهني.