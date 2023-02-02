"الحياة الفطرية": 40% من النباتات والحيوانات تعيش وتتكاثر في الأراضي الرطبة

ويسلط هذا اليوم، الذي يصادف 2 فبراير من كل عام، الضوء على الأراضي الرطبة، وتعريف المجتمع بها، كنظم بيئية توجد بها مياه سطحية طوال العام بصفة دائمة أو مؤقتة، حيث تقوم المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمجهودات حثيثة حفاظاً على هذا التنوع البيئي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، كون الأراضي الرطبة جزءًا من الموروث الثقافي للبشرية، وأحد منابع الحس الجمالي، والعامل الأساس الذي يتحكم في البيئة والحياة النباتية والحيوانية المرتبطة بها، إلى جانب أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه الإنسان، حيث تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية اهتماماً كبيراً على كافة الأصعدة.