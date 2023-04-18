مواطن من "حمدانية جدة" يناشد "الحقيل" بسبب شارع.. والتجاوب في دقائق

وذكر القرني أنه رفع للوزير "الحقيل" رسالة عرض فيها معاناة السكان؛ بسبب شارع تم تعديله من قبل أمانة جدة لصالح مجرى السيل، لكنه بقي دون أرصفة أو تنظيم حتى أصبح قائدو المركبات يعكسون الاتجاه بشكل يومي، مما تسبب في وقوع حوادث عدة كان آخرها أمس.