مواطن من "حمدانية جدة" يناشد "الحقيل" بسبب شارع.. والتجاوب في دقائق

كشف المواطن عبدالله محمد القرني المعاناة التي يعانيها سكان حي الحمدانية بشمال شرق محافظة جدة، وسلّط الضوء في الوقت نفسه على سرعة تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وذكر القرني أنه رفع للوزير "الحقيل" رسالة عرض فيها معاناة السكان؛ بسبب شارع تم تعديله من قبل أمانة جدة لصالح مجرى السيل، لكنه بقي دون أرصفة أو تنظيم حتى أصبح قائدو المركبات يعكسون الاتجاه بشكل يومي، مما تسبب في وقوع حوادث عدة كان آخرها أمس.
وقال المواطن إنه تواصل مع مرور جدة، وحضر أحد المختصين إلى الموقع، واتضح أنه يجب على الأمانة تعديل الشارع ورصفه.
وأضاف: خلال دقائق من مراسلة الوزير ماجد الحقيل تواصل معي مختص من مكتب الوزير، وقدّم لي الشكر، ووعد بإنهاء المشكلة؛ حيث سيتم فورًا توجيه أمانة محافظة جدة.
وأشاد المواطن القرني بسرعة تجاوب الوزير "الحقيل" لحل معاناة سكان "حمدانية جدة".