بحوزته بندقيتان وذخيرة.. القبض على مواطن لصيده دون ترخيص بمكة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على المواطن سعود مخلد العتيبي؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقيتان هوائيتان، و(520) ذخيرة هوائية، و(3) كائنات فطرية مصيدة.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الضب غرامة (3,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.