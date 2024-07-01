بحوزته بندقيتان وذخيرة.. القبض على مواطن لصيده دون ترخيص بمكة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على المواطن سعود مخلد العتيبي؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقيتان هوائيتان، و(520) ذخيرة هوائية، و(3) كائنات فطرية مصيدة.