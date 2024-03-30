نسيت مهرها بالسيارة خلال توصيلها.. شابّ يعيد 40 ألف ريال لفتاة ببيشة

وأضاف: تواصلت مع الفتاة التي اعتقدت أنه يخصّها وسألتها إن كانت قد فقدت شيئًا فبادرت على الفور: نعم، نسيت مهري 40 ألف ريال في ظرف، تكفى، وهي تدعو لي.