نسيت مهرها بالسيارة خلال توصيلها.. شابّ يعيد 40 ألف ريال لفتاة ببيشة

ضرب شابٌّ أروعَ الأمثلة في الوفاء والأمانة، عندما أعاد مبلغًا قدره 40 ألف ريال، لفتاة نسيتها في مركبته بعد أحد المشاوير.
وتفصيلًا، قال الشاب حمود الحارثي لـ"سبق": أعمل بأحد تطبيقات التوصيل، وركبت معي فتاة في محافظة بيشة، وبعد أن أنزلتها وقمت بعدة مشاوير وجدت الظرف في المركبة.
وأضاف: تواصلت مع الفتاة التي اعتقدت أنه يخصّها وسألتها إن كانت قد فقدت شيئًا فبادرت على الفور: نعم، نسيت مهري 40 ألف ريال في ظرف، تكفى، وهي تدعو لي.
وتابع: سألتها للتأكد من مصداقيتها أن تصف لي المفقود، وبالفعل وصفته وصفًا يطابقه، وأرسلت لي موقع منزلها، وقمت بإعادة الظرف لها ولسانها يلهج بالدعاء لي.
بدورها قالت الفتاة لـ"سبق": إنني بعد عقد الملكة تسلمت المهر وكنت خارجة من منزلي وخفت على مهري وأخذته معي في ظرف، ووضعته في جيب المقعد وأنا مع مندوب التوصيل، ونزلت من السيارة ولم أنتبه للظرف إلا بعد مراسلته لي يسألني إن كنت فقدت شيئًا فأخبرته بالظرف.
وتابعت: عرضت عليه مكافأة 1000 ريال، إلا أنه رفض أن يأخذ مني أي مبلغ، وأعاد المبلغ، ولن أنساه من الدعاء على أمانته وصدقه.