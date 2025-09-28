بوبا العربية تقود التحول الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية في مؤتمر Money 20/20

في ظل النهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، يبرز قطاع الصحة كأحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، إذ أصبح الابتكار والرقمنة والوقاية ركائز أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة، تضع جودة الحياة والتدخل المبكر في صدارة الأولويات، بدلًا من الاكتفاء بالعلاج بعد وقوع المرض.
هذا التوجه يعكس تحولًا عالميًا يعيد تعريف الرعاية الصحية، من نموذج علاجي تقليدي إلى نموذج استباقي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحلول الرقمية المتكاملة، وهو ما يظهر بوضوح في المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ومنها مؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط، الذي انعقد مؤخرًا في الرياض بمشاركة آلاف الخبراء ورواد التقنية والمستثمرين.
تحول صحي
أُقيم المؤتمر تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، جامعًا أكثر من 38 ألف زائر و450 متحدثًا يمثلون مؤسسات عالمية في مجالات التقنية المالية والصحية، إلى جانب ما يزيد على 1000 مستثمر، وقد شكّل المعرض فرصة نادرة لاستكشاف أحدث الابتكارات الرقمية وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تسريع مسيرة التطوير في مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين الصحي، الذي يشهد تحولًا جذريًا في المملكة.
ومن بين أبرز المشاركين، جاءت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عبر ذراعها التشغيلية "بوبا للرعاية المتكاملة"، لتؤكد التزامها بريادة الابتكار الصحي واستعراض أحدث حلولها الرقمية التي تنقل الرعاية من كونها خدمة علاجية إلى رحلة صحية متكاملة.
تجربة متكاملة
حظي جناح بوبا في المؤتمر باهتمام واسع، حيث أتاح للزوار فرصة التعرف على مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد، والعيادات الافتراضية، وخدمات الرعاية المنزلية، والمختبرات المتنقلة، وخدمات توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، كما عرضت الشركة منصتها الرقمية الموحدة التي تمكّن العملاء من إدارة رحلتهم الصحية بالكامل عبر تطبيق واحد، يربطهم مباشرة بمقدمي الخدمة ويُسرّع من إجراءات العلاج والتعويضات.
رعاية رقمية
أكد المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية، أن المشاركة في المؤتمر تجسد التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول الصحي الرقمي في المملكة، وقال: "حرصنا على أن نكون في الصفوف الأولى لعرض أحدث ابتكاراتنا الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير نموذج صحي أكثر استباقية ومرونة، يضع العميل في قلب التجربة الصحية".
وأضاف شنيمر: "مشاركتنا في مؤتمر Money20/20 أتاحت لنا فرصة عرض حلول عملية، وتأكيد أننا شركاء حقيقيون في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ونحن في بوبا نؤمن بأن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على التكامل بين القطاعات، حيث تلتقي التقنية بالتمويل والصحة لتقديم تجربة أكثر فعالية وسلاسة للمستفيدين".
أنظمة مخصصة
من أبرز ما ركزت عليه بوبا العربية خلال مشاركتها، دور الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في خدمات التأمين الصحي، فمن خلال أنظمة متقدمة لتحليل البيانات، تستطيع التنبؤ بالمخاطر الصحية قبل وقوعها، وتقديم خطط علاجية مخصصة لكل فرد، وهذا لا يساهم فقط في تحسين نتائج العلاج وخفض التكاليف، بل يمنح العملاء تجربة إنسانية أكثر دقة ومرونة.
كما تدعم هذه التحليلات بناء سياسات صحية وطنية موجّهة، وتوفير أدوات وقائية تساعد على تقليل العبء على المنظومة الصحية، ما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرعاية الوقائية ونمط الحياة الصحي.
شراكات تقنية
لم تقتصر مشاركة بوبا العربية في مؤتمر Money20/20 على استعراض ابتكاراتها الرقمية، حيث عقدت الشركة خلال الفعالية مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع شركات تقنية وصحية محلية ودولية، من أبرزها CNTXT (الشريك الحصري لـ Google Cloud)، وأوراكل، ومايكروسوفت، إلى جانب شركات ناشئة متخصصة في التحليلات الذكية وإدارة البيانات الصحية.
وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير بنية رقمية متطورة تعزز التكامل بين التأمين والخدمات الطبية، بدءًا من التشخيص المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى رقمنة إدارة المطالبات وتسريع التعويضات، بما ينعكس مباشرة على تجربة العميل ويخفف الأعباء المالية.
شريك وطني
من خلال رعايتها البلاتينية ومشاركتها الفاعلة في مؤتمر Money 20/20، أثبتت بوبا العربية أنها لاعب رئيسي في صياغة المستقبل، حيث يلتقي المال بالتقنية والرعاية الصحية، وهي شريك وطني استراتيجي يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتطوير القطاع الصحي.
ويُساهم تكامل الأنظمة المالية والصحية الذي تطوره بوبا في رفع مستوى الشفافية، ومكافحة الاحتيال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يقلل من التكاليف على مستوى المنظومة الصحية ككل، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
مستقبل صحي
تواصل بوبا العربية قيادة مسيرة التحول الرقمي والوقائي من خلال الجمع بين الابتكار المحلي والخبرات العالمية، عبر حلول تدمج بين السرعة، والثقة، والرعاية الإنسانية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا على مستوى الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.