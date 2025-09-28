بوبا العربية تقود التحول الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية في مؤتمر Money 20/20

تحول صحي

أُقيم المؤتمر تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، جامعًا أكثر من 38 ألف زائر و450 متحدثًا يمثلون مؤسسات عالمية في مجالات التقنية المالية والصحية، إلى جانب ما يزيد على 1000 مستثمر، وقد شكّل المعرض فرصة نادرة لاستكشاف أحدث الابتكارات الرقمية وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تسريع مسيرة التطوير في مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين الصحي، الذي يشهد تحولًا جذريًا في المملكة.