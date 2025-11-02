"إنسان" تودع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات الأسر المستفيدة لشهر نوفمبر الجاري

وتحرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة مطلع كل شهر من خلال تغذية حسابات الأسر بالمبالغ المخصصة، إضافةً إلى النفقات الموسمية وتقديم حزمة من الأنشطة المتنوعة، والمبادرات والبرامج الهادفة والدورات التأهيلية، وتوفير الممكنات للأبناء لتحسين جودة حياتهم ونقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.