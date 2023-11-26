"العدل": 770 ألف عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية

وأفادت الوزارة أن الاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، يتم من خلال الدخول على منصة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".