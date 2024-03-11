طقس أول أيام رمضان.. الهطولات تُواعد 9 مناطق والرياض ضمن القائمة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.