حائزة لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وابتكاراً.. متحدثو "سلام" يُلهمون ضيوف "ليب 2024"

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد العنقري؛ الرئيس التنفيذي لـ "سلام": "حرصاء في ’سلام‘ على دعم توجهات المملكة العربية السعودية في مسيرتها للتحول الرقمي، وهذا ما تمثله مشاركتنا في مؤتمر ’ليب 2024‘. وباعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال الاتصالات، يشرفنا في ’سلام‘ مشاركة قادة التقنية والمشاركين في الحدث رؤى إستراتيجية تُسهم في إنجازات التحول الرقمي في المملكة والعالم".