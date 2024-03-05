حائزة لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وابتكاراً.. متحدثو "سلام" يُلهمون ضيوف "ليب 2024"

أعلنت "سلام"، الحائزة أخيراً لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وأكثرها ابتكاراً في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية ضمن جوائز جلوبال براندز 2023، مجموعة من مُتحدثيها خلال مؤتمر "ليب 2024"، ضمن مشاركتها كراعٍ إستراتيجي في الحدث التقني الأكثر حضوراً في العالم.
وبصفتها راعياً إستراتيجياً للمؤتمر، تحظى "سلام" بجناحٍ استثنائي يحمل الرقم H1.K80 في القاعة الرئيسة.
وتعكس مشاركة مسؤولي الشركة دور "سلام" ومساهمتها في إثراء مسار التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، وجهودها المتميزة في التعاون مع الشركاء والعملاء لبناء مستقبل قائم على الابتكار.
ويمثل هذا الحدث البارز والمعروف باسم "دافوس الرقمي"، والذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4 -7 مارس 2024، واحداً من أبرز الفعاليات التقنية الرئيسة في المنطقة وتجمعاً رئيساً لرواد التكنولوجيا العالمية.
من جهتها، ستشارك سمر السالم؛ نائب الرئيس الأوّل لرأس المال البشري والخدمات المساندة في "سلام"، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تأهيل وتطوير مهارات رأس المال البشري للمستقبل" في 4 مارس الساعة 12:30 ظهرًا.
وستتناول في الجلسة كيفية الاستعداد المهني في وجه تحديات المستقبل، والمرونة المؤسسية، وكيفية بناء ثقافة التعلّم والتطوير المستدام في بيئات العمل وهي الدعائم المطلوبة لتحضير رأس المال البشري لتحديات المستقبل والفرص في سوق العمل دائم التغيّر.
وسيشارك سليمان الفيفي؛ نائب الرئيس لخدمات المعلومات والتطبيقات (الرئيس التنفيذي للرقمنة) في "سلام" يوم 5 مارس بحوار حول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي التوليدي على قطاع الاتصالات وآثاره الواسعة، وسيوضّح الفيفي؛ الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي في دفع عجلة الابتكار وتشكيل مستقبل الاتصالات.
وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد العنقري؛ الرئيس التنفيذي لـ "سلام": "حرصاء في ’سلام‘ على دعم توجهات المملكة العربية السعودية في مسيرتها للتحول الرقمي، وهذا ما تمثله مشاركتنا في مؤتمر ’ليب 2024‘. وباعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال الاتصالات، يشرفنا في ’سلام‘ مشاركة قادة التقنية والمشاركين في الحدث رؤى إستراتيجية تُسهم في إنجازات التحول الرقمي في المملكة والعالم".
وتابع العنقري؛ "لا شك أن إثراء النقاشات حول تطوير قدرات ومهارات رأس المال البشري، والتركيز على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، سيمكننا من تحقيق هدفنا بتمكين الإنسان في المملكة العربية السعودية والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030".
وعلى هامش مشاركتها البارزة في "ليب 2024"، توجّه "سلام" الدعوة لزوّار المعرض لاستكشاف جناحها الاستثنائي رقم H1.K80 في القاعة الرئيسة.
ويشهد الحدث لهذا العام مشاركة أكثر من 450 شركة ناشئة، وما يزيد على 1,000 متحدث، و170,000 عارض من مختلف دول العالم.
وفي هذا العام، ترتكز مشاركة "سلام" على رؤيتها "حلول أعمال جوهرها الإنسان"، لتؤكّد الشركة من خلالها على التزامها بدفع جهود التحول الرقمي على صعيدي الابتكار والشمول.
وسيوفر جناح "سلام" تجربة غامرة تأخذ الزوّار في رحلة تخيلية لمستقبل تتمحور التكنولوجيا فيه حول احتياجات الإنسان وأهداف الأعمال، حيث ستعرض سلام خطتها الإستراتيجية لمملكة متطورة رقمياً عبر حلول الاتصال، وأمن المعلومات، وإدارة السحابة، والتقنيات الناشئة.
تعد "سلام" شركة رائدة في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وتمتلك سمعة مرموقة بفضل حلولها المبتكرة ومساهماتها الرئيسة في دعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة.
وحازت أخيراً على لقب أكثر علامة تجارية ابتكاراً بالمملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات لعام 2023.
كما تلتزم "سلام" بتزويد العملاء بأفضل الحلول في مجالات الاتصال، وأمن المعلومات، والخدمات السحابية، وخدمات التكنولوجيا الناشئة وتصميم منظومة اتصال سلسلة تعزز ترابط الأفراد والشركات، في ظل مشهدٍ رقمي متغيّرٍ باستمرار.