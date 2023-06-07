"صحة مكة": إغلاق تحفظي لصيدلية خاصة أخلّت بقواعد الخدمة الطبية للحجيج

أغلقت إدارة التنفيذ بصحة مكة المكرمة، صيدلية خاصة؛ تحفظيًّا؛ لإخلالها بقواعد تقديم الخدمة الطبية المقدمة للحجيج.
وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أن اللجنة التنفيذية لرصد ومتابعة المخالفات الصحية في القطاع الخاص بصحة مكة المكرمة، رصدت مخالفة صحية على أحد الصيدليات الشهيرة، التي تقدم خدماتها الطبية لأهالي مكة المكرمة ومن بينهم الحجاج؛ حيث تَضَمنت المخالفة ارتفاع درجة حرارة الصيدلية أعلى من الحد الطبيعي؛ مما قد يتسبب في تلف وفساد الأدوية والأدوات الطبية.
ولفتت إلى أنها اتخذت قرار الإغلاق التحفظي، لحين تلافي ملاك الصيدلية تلك المخالفة.
وأكدت حرص الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، على الوقوف على جاهزية المنشآت الصحية الخاصة، بمتابعة تقيدها بأنظمة وقواعد السلامة والاستعداد التام لخدمة ضيوف بيت الله الحرام؛ مشددة على عدم التهاون في الإخلال بالخدمة الصحية المقدمة للحجيج وسكان مدينة مكة المكرمة.