"صحة مكة": إغلاق تحفظي لصيدلية خاصة أخلّت بقواعد الخدمة الطبية للحجيج

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أن اللجنة التنفيذية لرصد ومتابعة المخالفات الصحية في القطاع الخاص بصحة مكة المكرمة، رصدت مخالفة صحية على أحد الصيدليات الشهيرة، التي تقدم خدماتها الطبية لأهالي مكة المكرمة ومن بينهم الحجاج؛ حيث تَضَمنت المخالفة ارتفاع درجة حرارة الصيدلية أعلى من الحد الطبيعي؛ مما قد يتسبب في تلف وفساد الأدوية والأدوات الطبية.