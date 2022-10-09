تقارير "الموانئ": عمليات الملاحة البحرية بميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل

كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية بأعلى مستويات الكفاءة، وأن الهيئة لم ترصد -ولله الحمد- حتى الآن أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان، أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة، وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة.. مضيفًا بأن بيانات إلحاقية ستوفِّر المزيد من التفاصيل.