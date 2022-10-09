تقارير "الموانئ": عمليات الملاحة البحرية بميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل

إلحاقًا للبيان الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يوم الجمعة الماضي 7 أكتوبر 2022م، بشأن رصد انسكاب زيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية، أوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري أن أعمال اللجنة المحلية وفِرق العمليات البحرية والساحلية والجوية والجهات الداعمة والمشاركة كافة ما زالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة.
وأضاف "المطيري" بأنه بفضل من الله، ثم بالجهود المبذولة من الجهات كافة، تمكنت فِرق العمليات الميدانية من مكافحة الانسكاب بشكل كبير حتى هذه اللحظة، والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي.
وأوضح أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى أن عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل، ولم تتأثر بالحادث.
كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية بأعلى مستويات الكفاءة، وأن الهيئة لم ترصد -ولله الحمد- حتى الآن أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان، أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة، وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة.. مضيفًا بأن بيانات إلحاقية ستوفِّر المزيد من التفاصيل.