مزاد تمور العلا يواصل فعالياته في أسبوعه الثالث

شهد مزاد العُلا للتمور، في أسبوعه الثالث إقبالا من عدد من المستشمرين والمشترين، من داخل وخارج المملكة، ويحظى المزاد الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، باهتمام من قبل تجار التمور وعدد من ملاك شركات الصناعات التحويلية للتمور، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل خلال يومي الجمعة والسبت بجوار ملعب الإسكان جنوب العلا.