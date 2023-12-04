السعودية تملك 49% من روكو فروتيه الفاخرة وتخطط لإنشاء فنادق في أمريكا وإيطاليا والشرق

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عامي 2024 و2025، بما في ذلك فندق في دبي، كما سيقوم بزيارة للسعودية العام المقبل لاستكشاف مواقع لبناء فنادق المجموعة، والتي ستشكل عودة المجموعة للشرق الأوسط بعد انتهاء عقدها لإدارة فندق في مدينة جدة عام 2019.