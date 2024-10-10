إنجازات استثنائية للأولمبياد الوطني للروبوت 2024 بمشاركة 29 ألف طالب وطالبة

شهد الحدث مشاركة 1136 طالبًا وطالبة في الفعاليات الحضورية، إلى جانب 27984 طالبًا وطالبة شاركوا افتراضيًا، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 29120 من مختلف مناطق المملكة. تنافس في هذه النسخة 568 فريقًا، تأهل منهم 74 فريقًا يمثلون 10 إدارات تعليمية. كما شهدت فئة مهام الروبوت البرمجية مشاركة 643 فريقًا في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024.