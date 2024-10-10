إنجازات استثنائية للأولمبياد الوطني للروبوت 2024 بمشاركة 29 ألف طالب وطالبة

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم عن الإنجازات البارزة للنسخة الاستثنائية من النهائي الوطني للأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) 2024، الذي أقيم تحت شعار "حلفاء الأرض" بمقر وزارة التعليم في العاصمة الرياض.
شهد الحدث مشاركة 1136 طالبًا وطالبة في الفعاليات الحضورية، إلى جانب 27984 طالبًا وطالبة شاركوا افتراضيًا، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 29120 من مختلف مناطق المملكة. تنافس في هذه النسخة 568 فريقًا، تأهل منهم 74 فريقًا يمثلون 10 إدارات تعليمية. كما شهدت فئة مهام الروبوت البرمجية مشاركة 643 فريقًا في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024.
يأتي هذا الأولمبياد ضمن جهود المملكة للاستثمار في رأس المال البشري، تأكيدًا على دور برنامج تنمية القدرات البشرية في بناء مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز التنافسية العالمية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وسيمثل المنتخب السعودي المملكة في النهائيات العالمية للروبوت التي ستقام في تركيا في نهاية نوفمبر، بعد معسكر تدريبي منتصف الشهر ذاته.