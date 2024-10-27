"حديقة الملك سلمان".. تجمل "الرياض" بملايين الأشجار والنباتات المحلية لخفض الحرارة ومكافحة الجفاف

تعد حديقة الملك سلمان في العاصمة الرياض أحد المشاريع الرائدة الهادفة لتحسين البيئة، وتعزيز جودة الحياة عبر مجموعة من المبادرات البيئية المميزة.
وفي تغريدة لحساب "حديقة الملك سلمان" على منصة "إكس" جاء فيها: "اعرف أكثر كيف ستسهم #حديقة_الملك_سلمان في تعزيز بيئة صحية أكثر جودة، تم نشر انفوجرافيك يضم أبرز مكوناتها".
ويسهم المشروع في تجميل وتحسين جودة الهواء عبر زراعة ملايين الأشجار، والنباتات المحلية التي تساعد في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب دورها في خفض درجات الحرارة، ومكافحة التصحر والجفاف.
وتسعى الحديقة إلى تقليل العواصف الرملية التي تؤثر على صحة سكان المدينة، ما يجعلها نموذجاً للمشاريع البيئية المستدامة، والتي تعكس رؤية المملكة في تحقيق التوازن البيئي وخلق بيئة صحية.