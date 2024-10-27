"حديقة الملك سلمان".. تجمل "الرياض" بملايين الأشجار والنباتات المحلية لخفض الحرارة ومكافحة الجفاف

ويسهم المشروع في تجميل وتحسين جودة الهواء عبر زراعة ملايين الأشجار، والنباتات المحلية التي تساعد في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب دورها في خفض درجات الحرارة، ومكافحة التصحر والجفاف.