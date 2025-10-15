السروري: "بوابة الملك سلمان" نقلة نوعية تجمع الأصالة والحداثة وتخدم الحجاج والمعتمرين والزوار

أكد محسن السروري، عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وعضو نزع الملكيات بمكة المكرمة، أن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة يُعد تحولًا استراتيجيًا في تطوير المدينة المقدسة، مشيرًا إلى أنه يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بتطوير الحرمين الشريفين ومحيطهما بما يواكب مكانتهما الدينية العالمية.