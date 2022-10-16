وزير العدل البحريني يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية

وخلال الاستقبال، أشاد "المعاودة" بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن قيادة البلدين.. منوهاً بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعزيز التعاون القائم بين الوزارتين لنشر منهج الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.