وزير العدل البحريني يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية

استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين السيد نواف بن محمد المعاودة، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة المنامة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له.
وخلال الاستقبال، أشاد "المعاودة" بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن قيادة البلدين.. منوهاً بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعزيز التعاون القائم بين الوزارتين لنشر منهج الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
كما تم - خلال اللقاء - بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجال خدمة العمل الإسلامي وتضافر الجهود بنشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.
من جانب آخر، عقد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، اجتماعاً مع وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحريني القاضي عيسى سامي المناعي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك من خلال العمل على تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الوزارتين في مجالات الشؤون الإسلامية.