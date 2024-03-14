المأكولات الشعبية برمضان.. محور اهتمام الأسر المنتجة بـ" الحدود الشمالية"

تصدرت المأكولات الشعبية محور اهتمام الأسر المنتجة بمنطقة الحدود الشمالية , خلال شهر رمضان المبارك من كل عام إذ تتنوع الأطباق التي تلقى رواجاً واسعاً بين الأهالي والمقيمين.
ومن تلك الأطباق التي تتسيد الموائد الشمالية , الجريش والقرصان والسمبوسة والشورية واللقيمات والمليحية والخميعة والمرقوق وغيرها.
وقالت الطاهية أم ندى إحدى العاملات في السوق الشعبي بعرعر: "إن كثيراً من الأهالي والمقيمين يفضلون أكلات الأسر المنتجة ولاسيما من الموظفين المناوبين الذين تستهويهم هذه الأكلات الرمضانية".
فيما عبر عدد من المواطنين عن استحسانهم لمنتجات الأسر المنتجة من المأكولات الشعبية التي تتميز بنكهة مختلفة وخاصة.
يذكر أن العديد من الطاهيات بمنطقة الحدود الشمالية قدمت لهنّ دورات مجانية في ثقافة البيع والشراء والتسويق الإلكتروني كما حقق البعض منهن شعبية وسمعة كبيرة في هذا النشاط.