المأكولات الشعبية برمضان.. محور اهتمام الأسر المنتجة بـ" الحدود الشمالية"

يذكر أن العديد من الطاهيات بمنطقة الحدود الشمالية قدمت لهنّ دورات مجانية في ثقافة البيع والشراء والتسويق الإلكتروني كما حقق البعض منهن شعبية وسمعة كبيرة في هذا النشاط.