"ثبات للتطوير العقاري" و"البنك العربي" يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية لمشروع "عسيب"

وأعربت إدارة شركة ثبات للتطوير العقاري عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع البنك العربي، مشيرين إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من تملك مسكن العمر في مشروع عسيب السكني الذي يعتبر أحد أهم مشاريع شركة ثبات للتطوير العقاري التي تتلألأ في قلب مدينة ثروة في حاضرة الدمام، ويضم أكثر من 50 وحدة سكنية متنوعة المساحات ومزودة بكافة الخدمات التي تمنح الساكنين فيها رفاهية السكن ورغد العيش.