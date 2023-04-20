صور لبلدية العارضة تثير مواطنين حول حالة مصلّيات العيد: بدائية وأبوابها أكلها الصدا

تعاني بعض مصليات العيد في بعض قرى محافظة العارضة بـ"جازان" من الإهمال وعدم الاهتمام؛ حيث إن عددًا منها لا يزال بدائيًّا، عبارة عن أسوار من الطوب المكشوف الذي تغيب عنه اللياسة، فيما يغيب عن بعضها الأبواب؛ ما يجعلها عرضة للحيونات الضالة، وأخرى تحمل أبوابًا من الحديد مهترئة وأكلها الصدا، وأرضيات أسمنتية مشققة.