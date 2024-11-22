انتشال جثة شاب سعودي ثلاثيني من البحر في ترييستي الإيطالية

وأفادت التقارير بأن فرقًا من الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء هرعوا فورًا إلى الموقع حيث تم انتشال الجثة، وأكد الأطباء أن الشاب كان قد فارق الحياة، ولم يكن هناك ما يمكن القيام به لإنقاذه.