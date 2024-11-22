انتشال جثة شاب سعودي ثلاثيني من البحر في ترييستي الإيطالية

انتشلت الجهات الأمنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، جثة شاب سعودي يبلغ من العمر 31 عامًا من البحر قرب رصيف "أودا تشي" بمدينة ترييستي الإيطالية.
جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المارة وفقًا لموقعي "Rainews" و"TriestePrima" الإيطاليين.
وأفادت التقارير بأن فرقًا من الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء هرعوا فورًا إلى الموقع حيث تم انتشال الجثة، وأكد الأطباء أن الشاب كان قد فارق الحياة، ولم يكن هناك ما يمكن القيام به لإنقاذه.
وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات المبدئية لم تكشف عن علامات عنف واضحة على الجثة، مما يشير إلى أن الوفاة قد تكون ناجمة عن سقوط عرضي في المياه.
وقد عثرت الجهات الأمنية بجوار موقع الحادث على دراجة هوائية موضوعة على الأرض، مما قد يدعم هذه الفرضية.